28.08.2021 15:24

Игорь Терехов открыл этап Кубка Украинского бездорожья (видео)

Трассу по бездорожью гонщики проходили на квадроциклах, мотоциклах, машинах и багги.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОС Т, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов проехал трассу на багги и отметил, что это нереальный драйв.

"Эмоции переполняют. - отметил Игорь Терехов, - "Я рад, что у нас в Харькове проходит такое мероприятие, но, честно скажу вам, что это не совсем в Харькове, а рядом. В Харькове это был бы для нас огромный минус, как для городской власти - потому что в Харькове точно таких дорог нет!"

Также Игорь Терехов пожелал удачи всем участникам соревнования. В этом году на соревнования приехали учасники из Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковский областей. Возраст участников от 4 лет и старше.

Трассу по бездорожью гонщики проходили на квадроциклах, мотоциклах, машинах и багги. Организаторы клуб JUMA и "Трактористы Рогань". Уже 5 лет харьковский Городской совет поддерживает это движение и помогает в развитии.

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