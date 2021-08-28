Игорь Терехов открыл этап Кубка Украинского бездорожья (видео)
Трассу по бездорожью гонщики проходили на квадроциклах, мотоциклах, машинах и багги.
РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов проехал трассу на багги и отметил, что это нереальный драйв.
"Эмоции переполняют. - отметил Игорь Терехов, - "Я рад, что у нас в Харькове проходит такое мероприятие, но, честно скажу вам, что это не совсем в Харькове, а рядом. В Харькове это был бы для нас огромный минус, как для городской власти - потому что в Харькове точно таких дорог нет!"
Также Игорь Терехов пожелал удачи всем участникам соревнования. В этом году на соревнования приехали учасники из Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковский областей. Возраст участников от 4 лет и старше.
Трассу по бездорожью гонщики проходили на квадроциклах, мотоциклах, машинах и багги. Организаторы клуб JUMA и "Трактористы Рогань". Уже 5 лет харьковский Городской совет поддерживает это движение и помогает в развитии.