28.08.2021 14:18

Задушил собственную мать: в пригороде Харькова арестовали сына-неадеквата

Под Харьковом сообщили о подозрении в убийстве 39-летнему мужчине.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции 16 августа 2021 года около 18:00 сотрудники скорой помощи обнаружили при выезде на вызов тело 83-летней женщины, на котором медики заметили многочисленные синяки и ссадины.

Экспертиза установила, что женщину задушили.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что к гибели пенсионерки причастен ее 39-летний сын, который жил вместе с ней.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Убийце грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, ранее мы сообщали о мужчине, расправившемся со своей женой. Убийца забил до смерти женщину.