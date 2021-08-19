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19.08.2021  20:40   Дмитрий Колоней

Забил до смерти: под Харьковом поймали неадеквата, расправившегося с женой (фото)

Убийца систематически избивал женщину.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на сайт Нацполиции, 18 августа 2021 года в 21:29 в Харьковский райотдел полиции обратился 36-летний житель поселка Докучаевское Харьковского района рассказал о том, что его жена внезапно умерла.
 
Выехавшие на место полицеские обнаружили в комнате общежития тело 34-летней жительницы Чугуева. Для установления причины смерти умершую направили в морг. По заключению экспертизы, ее смерть наступила из-за многочисленных ушибов головы.
 
 
В совершении преступления правоохранители разоблачили 36-летнего гражданского мужа погибшей. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей и переквалификации преступления по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Злоумышленнику грозит до 10 лет за решеткой.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковском СИЗО заключенный забил до смерти осужденного.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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