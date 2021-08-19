19.08.2021 20:40 Дмитрий Колоней

Забил до смерти: под Харьковом поймали неадеквата, расправившегося с женой (фото)

Убийца систематически избивал женщину.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылясь на сайт Нацполиции, 18 августа 2021 года в 21:29 в Харьковский райотдел полиции обратился 36-летний житель поселка Докучаевское Харьковского района рассказал о том, что его жена внезапно умерла.

Выехавшие на место полицеские обнаружили в комнате общежития тело 34-летней жительницы Чугуева. Для установления причины смерти умершую направили в морг. По заключению экспертизы, ее смерть наступила из-за многочисленных ушибов головы.

В совершении преступления правоохранители разоблачили 36-летнего гражданского мужа погибшей. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей и переквалификации преступления по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковском СИЗО заключенный забил до смерти осужденного.