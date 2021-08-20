20.08.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 августа

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.

Под влиянием малоподвижного холодного фронта погода меняется. С 20 августа начнется постепенное снижение дневной и ночной температуры, будут проходить дожди различной интенсивности, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +20°...+23°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +33°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 64%. Температура воздуха +25°...+21°C (ощущается как +29°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Согласно новым прогнозам, 20 августа 2021 года ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Заря на восходе красная – к скорому дождю.



Утренний туман после восхода солнца рассеивается достаточно быстро – будет хорошая погода.



Мало облаков – будет прохладно и ясно; полосами идут – будет дождь.



Если 20 августа вода в реке пенится – скоро начнется дождь.



Если луна стала красной - надо вскоре ждать сильных ветров.



С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы.



В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.