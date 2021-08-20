20.08.2021 07:00

День лени: события, праздники и именинники 20 августа

Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.

Его задача - не поощрять праздный образ жизни, а лишь напомнить людям о том, что надо брать паузы для заботы о себе, чтобы справиться со стрессом и избежать выгорания.

Родина Всемирного дня лени - город Итагуи в Колумбии, где День лени отмечают с 1984 года. Сначала празднование длилось всего один день, но в 1989 году городские власти учредили ежегодный восьмидневный Фестиваль промышленности, торговли и культуры, заключительный день которого праздновали как День лени, когда можно на сутки забыть о повседневных проблемах.

Также в этот день...

В 1619 году голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканцев, которые были проданы в рабство обитателям колонии Джеймстаун.

1634 – Василием Бурцовым в Москве был выпущен «Букварь языка Словенска». С этого момента буквари создавались как по буквослагательному методу, так и по звуковому (с первой половины XIX века). Однако только К. Д. Ушинский в своём «Родном слове» (1864) дал образец азбуки, построенной по аналитико-синтетическому звуковому методу письма и чтения.

1741 – состоялось открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.

1847 (по другим источникам – 1845) – родился знаменитый польский писатель и публицист Александр Гловацкий. Известный в литературе под псевдонимом Болеслав Прус. Главные его романы – «Кукла» и «Фараон».

1868 – в США официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.

1896 – запатентован телефон с наборным диском.

1904 – родился немецкий хирург и уролог Вернер Форсман (ум. 1.06.1979). В 1928 году он совершил беспримерный опыт, который можно смело назвать научным подвигом. Он самостоятельно, через надрез локтевой вены, ввел себе катетер и провел его до правой половины сердца. Форсман проводил опыт в рентгеновском кабинете, поэтому он смог точно определить куда дошел катетер. Впоследствии, методику катетеризации сердца Форсману помогли доработать два американских врача - Андре Корнан и Диккинсон Ричардс. В 1956 все трое стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

1912 – Томас Эдисон патентует фонограф и электробатарею.

1913 – родился Роджер Уолкотт Сперри, американский нейробиолог и исследователь, лауреат Нобелевской премии по медицине 1981 года за открытия, касающиеся функциональной специализации полушарий головного мозга. Изучая человеческий мозг, Сперри установил, что функции левой и правой частей головного мозга различны: левая полусфера управляет речью, аналитическими и логическими функциями, тогда как правая – ориентацией в пространстве и художественным воображением человека (музыка и т. п.). Так что физик вы или лирик, в значительной степени определяется развитием соответствующего полушария головного мозга.

1923 – родился Вильям Похлебкин, советский и российский историк-международник, основатель российской скандинавистики, автор монографий по новейшей истории, справочников по истории, геральдике и эмблематике, географ, журналист и писатель. Оправдал фамилию, благодаря своему хобби – исследованию кулинарного искусства. Среди самых известных работ Похлебкина – «Все о пряностях», «Кулинарный словарь», «Чай. Варенье круглый год», «История важнейших пищевых продуктов», «Поваренное искусство» и, конечно же, знаменитая «История водки».

1932 – родился Василий Аксенов, писатель («Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Остров Крым», «В поисках грустного бэби», «Москва Ква-Ква», «Редкие земли»).

1948 – родился Роберт Плант, британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в «Led Zeppelin».

1960 – впервые на Землю вернулись запущенные в космос живые существа – собаки Белка и Стрелка.

1967 – британская «Checkmate Records» стала первой фирмой, позаботившейся о целостности человеческих барабанных перепонок и использовавшей систему шумоподавления Долби для магнитной записи.

1969 – «Битлз» в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом «Abbey Road». Последней песней, над которой они работали вместе была «I Want You (She-s So Heavy)». Одним из помощников во время записи и монтажа альбома был звукоинженер Алан Парсонс, создавший позже популярную группу.

1980 – итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.



1991 – закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

2004 – в Харькове, в саду Шевченко появился памятник Архистратигу Михаилу - подарок Киева к празднованию 350-летия основания Харькова. Авторы — скульптор Виталий Сивко и архитектор Виктор Бобровский.



2004 – в Харькове, на улице Академика Павлова, возле Областной психиатрической больницы №3 открыт памятник Александру Невскому. Автор – харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов.

Именины отмечают: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен, Стефан.