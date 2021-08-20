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20.08.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 20 августа

Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 20 августа 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!». Есть вероятность того, что в каких-то делах Овен может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Овну надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Телец столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает его ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ему. Звезды советуют Тельцу поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья – это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Телец почувствует себя намного счастливее!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп Близнецов благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет их там, где Близнецы могут на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Близнецов к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одиноких Близнецов есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды предвещают Раку день, благоприятный для запуска новых проектов. Начатые дела будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Рак может смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт – любое судьбоносное дело в руках Рака будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Льва будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды предупреждают Льва о том, что справедливость – это хорошо, но главное – не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.

Дева (24 августа – 23 сентября)
У Девы есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в ее пользу, и не исключено, что в каком-то проекте ее ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Звезды дарят Деве энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом она может только побеждать!

Весы (24 сентября – 23 октября)
Звезды предвещают Весам день, когда от их слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Весам придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в их судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Весов немалую роль. Так что им необходимо следить за тем, что они говорят и делают: хорошие мысли и добрые дела обязательно к ним вернутся.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В общении с людьми у Скорпиона возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, отношения Скорпиона с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Скорпиону стоит поискать в общении золотую середину!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Отличный день, который подарит Стрельцу заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Стрельцу достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба – подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать Стрельца в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды советуют Козерогу посвятить день своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Козерогу умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Козерог одинок, у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Тяга Водолея к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Водолея может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Водолей способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему – о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: Водолей может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы могут демонстрировать упрямство: их практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать их также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Рыбы способны горы свернуть. Гораздо хуже, если Рыбы разменяют свои могучие силы на пустячные вопросы или начнут воротить все, что им в голову взбредет. Последствия их импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами!

Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
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