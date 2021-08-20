20.08.2021 08:17 Рита Парфенова

В Харькове пройдет парад вышиванок: подробности

Ко Дню Государственного Флага 23 августа в центре Харькова пройдет традиционный Парад вышиванок.



// РЕДПОСТ

23 августа в Харькове состоится традиционный Парад вышиванок по случаю Дня Государственного Флага Украины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов.

Парад начнется в шесть часов вечера (сбор участников с 17.30) на площади Конституции возле монумента Независимости Украины и пройдет по улице Сумской до памятника Т.Г. Шевченко.

План мероприятия:

17:30-18:00 - площадь Конституции, сбор участников, построение колонны для Парада

18:00-18:30 - шествие от площади Конституции по улице Сумской к памятнику Т.Г. Шевченко

18:30-20:00 - выступления участников Парада вышиванок возле памятника Т.Г. Шевченко

С 16:30 на площади Конституции будет работать благотворительная ярмарка в пользу раненых воинов и для помощи украинской армии.

Участникам парада напоминают о необходимости иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания.

Ранее РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.