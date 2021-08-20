В Харькове пройдет парад вышиванок: подробности

Ко Дню Государственного Флага 23 августа в центре Харькова пройдет традиционный Парад вышиванок.
23 августа в Харькове состоится традиционный Парад вышиванок по случаю Дня Государственного Флага Украины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов.
Ранее РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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