20.08.2021 08:48 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 20 августа. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Грицевца, 6 (п. №2), ул. Душкина (Тухачевского), 12 до 20:00 20 августа.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 7 (п. №2) до 17:00 20 августа;

ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №4, стояк) до 20:00 20 августа.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 132-а (п. №1, стояк), ул. Светлая, 49 (п. №3, стояк) до 20:00 20 августа.



Немышлянский район:

ул. Благодатная (ч/с), ул. Благодатная, 2-2-а до 20:00 20 августа.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 20 августа.; ул. Селянская, 24 (п. №2) до 20:00 20 августа.



Основянский район:

ул. Кузнечная, 21, 23 до 20:00 20 августа.



Слободской район:

ул. Киргизская, 3 (п. №6) до 20:00 20 августа.



Холодногорский район:

ул. Железнодорожная, 1-а (п. №1) до 17:00 20 августа;

ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №1, стояк) до 20:00 20 августа.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 11 (п. №5) до 17:00 20 августа;

ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), пр. Победы, 59 (п. №5, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5) до 20:00 20 августа.

Напомним, 19 августа в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.