Аварийное отключение воды в Харькове 20 августа. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
б-р Грицевца, 6 (п. №2), ул. Душкина (Тухачевского), 12 до 20:00 20 августа.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 7 (п. №2) до 17:00 20 августа;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №4, стояк) до 20:00 20 августа.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 132-а (п. №1, стояк), ул. Светлая, 49 (п. №3, стояк) до 20:00 20 августа.
Немышлянский район:
ул. Благодатная (ч/с), ул. Благодатная, 2-2-а до 20:00 20 августа.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 20 августа.; ул. Селянская, 24 (п. №2) до 20:00 20 августа.
Основянский район:
ул. Кузнечная, 21, 23 до 20:00 20 августа.
Слободской район:
ул. Киргизская, 3 (п. №6) до 20:00 20 августа.
Холодногорский район:
ул. Железнодорожная, 1-а (п. №1) до 17:00 20 августа;
ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №1, стояк) до 20:00 20 августа.
Шевченковский район:
ул. Есенина, 11 (п. №5) до 17:00 20 августа;
ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), пр. Победы, 59 (п. №5, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5) до 20:00 20 августа.
Напомним, 19 августа в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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