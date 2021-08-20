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20.08.2021  08:48   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 20 августа. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение воды в Харькове 20 августа. Список адресов

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
б-р Грицевца, 6 (п. №2), ул. Душкина (Тухачевского), 12 до 20:00 20 августа.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 7 (п. №2) до 17:00 20 августа;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №4, стояк) до 20:00 20 августа.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 132-а (п. №1, стояк), ул. Светлая, 49 (п. №3, стояк) до 20:00 20 августа.

Немышлянский район:
ул. Благодатная (ч/с), ул. Благодатная, 2-2-а до 20:00 20 августа.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 20 августа.; ул. Селянская, 24 (п. №2) до 20:00 20 августа.

Основянский район:
ул. Кузнечная, 21, 23 до 20:00 20 августа.

Слободской район:
ул. Киргизская, 3 (п. №6) до 20:00 20 августа.

Холодногорский район:
ул. Железнодорожная, 1-а (п. №1) до 17:00 20 августа;
ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №1, стояк) до 20:00 20 августа.

Шевченковский район:
ул. Есенина, 11 (п. №5) до 17:00 20 августа;
ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), пр. Победы, 59 (п. №5, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5) до 20:00 20 августа.

Напомним, 19 августа в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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