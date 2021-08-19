Аварийное отключение воды в Харькове 19 августа. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
пр. Московский, 306 (п. №3) до 17:00 19 августа.
Киевский район:
пр. Московский, 15 (стояк), ул. Шишковская (ч/с) до 20:00 19 августа.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5, стояк) до 17:00 19 августа;
пр. Тракторостроителей, 77 (п. №7, стояк) до 20:00 19 августа;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №2) до 20:00 20 августа.
Основянский район:
въезд Ващенковский (ч/с) до 20:00 19 августа.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №3), пр. Героев Сталинграда, 150-б (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк) до 20:00 19 августа.
Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №9, стояк) до 20:00 20 августа.
Шевченковский район:
ул. Ромена Роллана, 13 (п. №2), ул. Ахсарова, 3-в (п. №4) до 17:00 19 августа;
ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 11-а (п. №1), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк) до 20:00 19 августа.
Напомним, 18 августа в пяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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