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18.08.2021  09:57   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 18 августа. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (стояк) до 20:00 18 августа.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 77 (п. №7, стояк) до 20:00 18 августа;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5, стояк) до 17:00 18 августа.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (стояк) до 17:00 18 августа.

Холодногорский район:
ул. Инициативная, 10/24 (п. №7, стояк) до 20:00 19 августа.

Шевченковский район:
пр. Победы, 71-б, 79, ул. Архитекторов, 22, 28, 34, ул. Отакара Яроша, 22, 24, 25-а, 27, 29 , ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Тобольская, 46-б (п. №1, стояк), ул. Ромена Роллана, 13 (п. №2) до 20:00 18 августа;
ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк) до 20:00 19 августа.

Напомним, с 8:00 18 августа до 12:00 19 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов Харькова.


 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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