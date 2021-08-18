18.08.2021 09:57 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 18 августа. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

пр. Жуковского, 3 (стояк) до 20:00 18 августа.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 77 (п. №7, стояк) до 20:00 18 августа;

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5, стояк) до 17:00 18 августа.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (стояк) до 17:00 18 августа.



Холодногорский район:

ул. Инициативная, 10/24 (п. №7, стояк) до 20:00 19 августа.



Шевченковский район:

пр. Победы, 71-б, 79, ул. Архитекторов, 22, 28, 34, ул. Отакара Яроша, 22, 24, 25-а, 27, 29 , ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Тобольская, 46-б (п. №1, стояк), ул. Ромена Роллана, 13 (п. №2) до 20:00 18 августа;

ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк) до 20:00 19 августа.



Напомним, с 8:00 18 августа до 12:00 19 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов Харькова.



