18.08.2021 09:23 Рита Парфенова

Выгорел дотла: ночью на Салтовке пылал автомобиль (видео, фото)

Пожар произошел во дворе многоэтажного жилого дома в Немышлянском районе Харькова.

О горящем автомобиле возле жилой девятиэтажки пожарным сообщили 18 августа в 3:08. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Горел автомобиль «Ford Focus», который был припаркован во дворе у жилой девятиэтажки на ул. Краснодарской, 171Е в Харькове.



К месту вызова выехали 2 отделения Службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия автомобиль был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила около 6 кв.м.



Пламя локализовали в течение двадцати минут, к четырем часам утра автомобиль был потушен полностью. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее РЕДПОСТ писал, что ночью, 13 августа во дворе жилого 5-этажного дома в Немышлянском районе Харькова сгорел микроавтобус.