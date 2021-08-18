На бульваре Юрьева вырос детский игровой городок

17 августа в Харькове прошло открытие второй части реконструкции парка на бульваре Юрьева.
Новый детский игровой городок преобразил весь парк, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Тротуарные дорожки, уютные скамейки, затейливые фонари - это все сделано в рамках благоустройства города. Детская площадка оснащена разными локациями - игровыми и спортивными. Детям и родителям нравится преображенный парк. Говорят, посетителей теперь здесь будет больше.
В открытии детской игровой зоны принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
«Для местных жителей это действительно праздник. Количество детей, которые здесь уже гуляют и играют, просто поражает. И это здорово, что город меняется на глазах, что появляются новые локации, преображаются старые. Это хороший пример того, что Харьков не стоит на месте и развивается каждый день», - отметил Игорь Терехов.
Напомним, 16 октября 2020 года на бульваре Юрьева открыли самый большой в Украине урбан-парк. Это стало первым этапом реконструкции бульвара. Там обустроили новые аллеи, установили детскую игровую площадку, скамейки и запустили фонтан с подсветкой в вечернее время.
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