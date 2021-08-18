Отключение воды в Харькове: когда и в какие дворы приедут автоцистерны Водоканала (график)

Во время отключения воды для проведения профилактических работ жильцам многоэтажек доставят воду цистернами.
Напомним, с 8:00 18 августа до 12:00 19 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов Харькова.
Отключение воды связано с проведением планово-предупредительных ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период., сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
На период отключения воды «Харьковводоканал» организует подвоз воды во дворы многоэтажек Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов.
Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал» по графику.
Телефон для справок: 15-33.
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18 августа в народном календаре называют Евстигней Житник.
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