Главная Новости Харькова ЖКХ Отключение воды в Харькове: когда и в какие дворы приедут автоцистерны Водоканала (график)
18.08.2021  08:22   

Отключение воды в Харькове: когда и в какие дворы приедут автоцистерны Водоканала (график)

Во время отключения воды для проведения профилактических работ жильцам многоэтажек доставят воду цистернами.

Доставка воды автоцистернами Харьковводоканала

Напомним, с 8:00 18 августа до 12:00 19 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов Харькова.

Отключение воды связано с проведением планово-предупредительных ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период., сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

На период отключения воды «Харьковводоканал» организует подвоз воды во дворы многоэтажек Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов.

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал» по графику.

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 ЖКХ В среду Салтовский жилмассив и старый центр на сутки останутся без воды: список адресов 17.08 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 17 августа. Список адресов 16.08 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 16 августа. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 