18.08.2021 08:22

Отключение воды в Харькове: когда и в какие дворы приедут автоцистерны Водоканала (график)

Во время отключения воды для проведения профилактических работ жильцам многоэтажек доставят воду цистернами.

Напомним, с 8:00 18 августа до 12:00 19 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов Харькова.

Отключение воды связано с проведением планово-предупредительных ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период., сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

На период отключения воды «Харьковводоканал» организует подвоз воды во дворы многоэтажек Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов.

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал» по графику.

Телефон для справок: 15-33.