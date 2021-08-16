16.08.2021 13:51 Рита Парфенова

Салтовский жилмассив и старый центр на сутки останутся без воды: список адресов

Профилактические работы запланированы в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов Харькова.



//vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 18 августа до 12:00 19 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

В указанный период коммунальщики будут проводить планово-предупредительные ремонты водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

На время проведения работ часть домов и учреждений Харькова временно останется без воды.

В частности, воду отключат в следующих районах города:

части Московского, Киевского и Немышлянского районов , ограниченной ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянского, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван», ул. Яровой, ул. Лазковской, ул. Академика Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Юбилейным, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой до ул. Натальи Ужвий;

, ограниченной ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянского, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван», ул. Яровой, ул. Лазковской, ул. Академика Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Юбилейным, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой до ул. Натальи Ужвий; части Основянского района, ограниченной р. Харьков, пер. Газетным, пер. Банным, пл. Павловской, пер. Армянским.

Телефон для справок: 15-33.

Полный список адресов, где временно не будет воды, смотрите здесь.

Напомним, 16 августа в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.