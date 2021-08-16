Салтовский жилмассив и старый центр на сутки останутся без воды: список адресов

Профилактические работы запланированы в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов Харькова.
С 8:00 18 августа до 12:00 19 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
В указанный период коммунальщики будут проводить планово-предупредительные ремонты водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
На время проведения работ часть домов и учреждений Харькова временно останется без воды.
В частности, воду отключат в следующих районах города:
Телефон для справок: 15-33.
Полный список адресов, где временно не будет воды, смотрите здесь.
Напомним, 16 августа в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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