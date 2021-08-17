17.08.2021 13:48 Рита Парфенова

ДТП: На Салтовке разбился мотоциклист (видео, фото)

Водитель мотоцикла получил травмы.

На улице Героев Труда, напротив въезда на пляж Акважур, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и мотоцикл, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Судя по всему, автомобиль, ехавший в сторону улицы Шевченко, сворачивал на пляж, и в него врезался мотоцикл, двигавшийся в сторону станции метро «Героев Труда».

Какие травмы получил мотоциклист, неизвестно, но по словам очевидцев мужчина был без защиты и на месте ДТП много крови.

К месту аварии съезжаются байкеры.

Официальная информация уточняется.