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17.08.2021  13:48   Рита Парфенова

ДТП: На Салтовке разбился мотоциклист (видео, фото)

Водитель мотоцикла получил травмы.

ДТП Харьков: напротив Акважура столкнулись мотоцикл и легковушка

На улице Героев Труда, напротив въезда на пляж Акважур, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и мотоцикл, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Судя по всему, автомобиль, ехавший в сторону улицы Шевченко, сворачивал на пляж, и в него врезался мотоцикл, двигавшийся в сторону станции метро «Героев Труда».

Какие травмы получил мотоциклист, неизвестно, но по словам очевидцев мужчина был без защиты и на месте ДТП много крови.

ДТП Харьков: напротив Акважура столкнулись мотоцикл и легковушка

К месту аварии съезжаются байкеры.

ДТП Харьков: напротив Акважура столкнулись мотоцикл и легковушка

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
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