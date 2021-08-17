ДТП: На Салтовке разбился мотоциклист (видео, фото)

Водитель мотоцикла получил травмы.
На улице Героев Труда, напротив въезда на пляж Акважур, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и мотоцикл, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Судя по всему, автомобиль, ехавший в сторону улицы Шевченко, сворачивал на пляж, и в него врезался мотоцикл, двигавшийся в сторону станции метро «Героев Труда».
Какие травмы получил мотоциклист, неизвестно, но по словам очевидцев мужчина был без защиты и на месте ДТП много крови.
К месту аварии съезжаются байкеры.
Официальная информация уточняется.
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Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
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Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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