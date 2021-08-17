17.08.2021 13:40

В сети появилось видео момента ДТП со скорой на Холодной Горе в Харькове

В Харькове произошло ДТП с участием кареты скорой - полиция выясняет обстоятельства происшествия

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областного главка.

На данный момент известно, что столкновение автомобиля скорой медицинской помощи «Peugeot Boxer» под управлением 42-летнего водителя и легкового авто «Kia Sorento», за рулем которого находился 50-летний мужчина, произошло 17 августа примерно в 6:30 на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Победителей. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, она доставлена в больницу.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В это же время в харьковских пабликах появился сам момент столкновения автомобилей. По непроверенной информации карета скорой везла ребенка с матерью.

Напомним, 16 августа на улице Роганской 31-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen Transporter» сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии женщина 1985 года рождения от полученных травм погибла на месте.