В сети появилось видео момента ДТП со скорой на Холодной Горе в Харькове

В Харькове произошло ДТП с участием кареты скорой - полиция выясняет обстоятельства происшествия
Напомним, 16 августа на улице Роганской 31-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen Transporter» сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии женщина 1985 года рождения от полученных травм погибла на месте.
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Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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