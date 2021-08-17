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17.08.2021  13:40   

В сети появилось видео момента ДТП со скорой на Холодной Горе в Харькове

В Харькове произошло ДТП с участием кареты скорой - полиция выясняет обстоятельства происшествия

ДТП в Харькове: момент столкновения скорой и легковушки попал на видеорегистратор
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областного главка.
  
На данный момент известно, что столкновение автомобиля скорой медицинской помощи «Peugeot Boxer» под управлением 42-летнего водителя и легкового авто «Kia Sorento», за рулем которого находился 50-летний мужчина, произошло 17 августа примерно в 6:30 на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Победителей. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, она доставлена в больницу.
 
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
 
В это же время в харьковских пабликах появился сам момент столкновения автомобилей. По непроверенной информации карета скорой везла ребенка с матерью.

Напомним, 16 августа на улице Роганской 31-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen Transporter» сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии женщина 1985 года рождения от полученных травм погибла на месте.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, харьков
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