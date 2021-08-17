На Харьковщине женщина в пьяном угаре порезала своего сожителя

36-летнего мужчину с ножевым ранением спины госпитализировали в хирургическое отделение Харьковской областной клинической больницы. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.
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Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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