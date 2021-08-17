17.08.2021 13:23

На Харьковщине женщина в пьяном угаре порезала своего сожителя

36-летнего мужчину с ножевым ранением спины госпитализировали в хирургическое отделение Харьковской областной клинической больницы. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областного главка.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр и опросили очевидцев. По словам правоохранителей, во время совместного распития спиртного между сожителями возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта 41-летняя женщина ударила кухонным ножом в спину своего гражданского мужа.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Краснограде невменяемый мужчина исполосовал ножом свою жену и убежал.