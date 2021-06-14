14.06.2021 14:20

Пьяное застолье закончилось смертельной поножовщиной (ФОТО)

Злоумышленник нанес несколько ударов ножом потерпевшему и скрылся с места происшествия.



Пьяное застолье закончилось смертельной поножовщиной (ФОТО)



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление нацполиции Украины в Харьковской области. По словам правоохранителей, вечером 11 июня к ним обратился мужчина и сообщил, что в результате конфликта его приятелей один из них умер.

Выехав на место преступления, следственно-оперативная группа обнаружила труп 50-летнего местного жителя. На теле погибшего были видны ножевые ранениями в области грудной клетки. На момент прибытия правоохранителей злоумышленник с места происшествия скрылся.

Полицейские оперативно установили личность и местонахождение преступника.Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

Установлено, что мужчины накануне вместе употребляли спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт. Злоумышленник нанес несколько ножевых ранений товарищу собутыльников.

По данному факту следственным Красноградского РОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Сейчас злоумышленник находится в следственном изоляторе в г. Харькове. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 17 апреля во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 41-летний хозяин квартиры нанес ножевое ранение 60-летнему гостю.