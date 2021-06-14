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14.06.2021  14:52   

Тяжелая атлетика. Харьковчанка - претендентка на олимпийские награды в Токио

Харьковчанка Камила Конотоп вошла в восьмерку сильнейших в мире.

Харьковчанка выступит на Олимпиаде в Токио. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Харьков спортивный, первостоличная тяжелоатлетка Камила Конотоп прорвалась в восьмерку сильнейших мира и автоматически получила пропуск на Олимпиаду в Токио.
 
Обновился международная табельо рангах по тяжелой атлетике, формировавшаяся в течение двух лет на основе официальных соревнований.
 
В этом рейтинге Камила Конотоп попала в восьмерку лучших тяжелоатлеток мира, поднявшись на седьмое место. Согласно правилам отбора на Олимпиаду, спортсмены, попавшие в топ-8, автоматически попадают на игры.
 
Таким образом, в финальную заявку сборной Украины на Олимпиаду попали две тяжелоатлетки с харьковской пропиской - Камила Конотоп и Ирина Деха.
 
Напомним, что ранее мы писали о том, что харьковчанка Анна Гапонова завоевала путевку на Олимпиаду.
 
 
 
Тэги:  атлетика, олимпиада, харьков, конотоп, деха
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