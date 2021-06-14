14.06.2021 14:52

Тяжелая атлетика. Харьковчанка - претендентка на олимпийские награды в Токио

Харьковчанка Камила Конотоп вошла в восьмерку сильнейших в мире.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, первостоличная тяжелоатлетка Камила Конотоп прорвалась в восьмерку сильнейших мира и автоматически получила пропуск на Олимпиаду в Токио.

Обновился международная табельо рангах по тяжелой атлетике, формировавшаяся в течение двух лет на основе официальных соревнований.

В этом рейтинге Камила Конотоп попала в восьмерку лучших тяжелоатлеток мира, поднявшись на седьмое место. Согласно правилам отбора на Олимпиаду, спортсмены, попавшие в топ-8, автоматически попадают на игры.

Таким образом, в финальную заявку сборной Украины на Олимпиаду попали две тяжелоатлетки с харьковской пропиской - Камила Конотоп и Ирина Деха.