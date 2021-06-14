14.06.2021 15:06

"Решил похвастаться перед друзьями": мать упавшего с канатной дороги парня рассказала о состоянии своего сына

17-летнего юношу, который упал с канатной дороги в Харькове под колеса автомобиля, находится подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне Харків.

"Он в тяжелом состоянии, на ИВЛ, многочисленные переломы", - сообщает пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

По его словам, в связи с тяжестью травм парня пока не могут обследовать с помощью томографа.

"Врачи делают все, что могут", - отметил Сидоренко.

Мать юноши, который упал с канатной дороги под колеса автомобиля, отрицает информацию о попытке самоубийства сына. По ее словам, падение из кабинки является несчастным случаем.

17-летний парень учится в лицее на повара, рассказала в комментарии Суспільному мать парня Мария. По ее словам, парень был трезв, информацию о попытке суицида Мария называет неправдивой.

"Он собрал друзей, они катались на канатной дороге. Наверное, это было какое-то хвастовство перед ребятами - он хотел прыгнуть с самой низкой точки. Он свесился [из кабинки], пошел ливень с градом, он испугался, кабина стремительно начала подниматься. Он хотел забраться назад, но из-за дождя руки соскользнули, он упал ", - рассказывает мать пострадавшего.

"Никаких ссор с девушками. Сейчас пишут о том, что [он пытался совершить самоубийство] из-за неудачного ВНО, но тестирование он вообще не составлял, он учится в лицее. Это все неправда. Это дело случая. Он не блогер, в соцсети TikTok не зарегистрирован. Это было позерство перед друзьями - небольшие шалости, которые обернулись трагедией ", - говорит Мария.

Она также подтвердила, что после падения сын находится в тяжелом состоянии.

"Врачи не дают никаких обещаний, состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Он в медикаментозном сне, за него дышит аппарат. У него переломы, ушибы органов, травма головы. Врачи делают все, что можно", - сказала мать травмированного парня.

14 июня канатная дорога не работает. Ее планово проверяют - профилактические работы происходят по понедельникам, сообщил пресс-секретарь парка Горького Андрей Кравченко.

"Все аттракционы парка безопасны, если соблюдать элементарные правила. Для экстремалов есть соответствующие аттракционы. Состояние канатной дороги проверяют ежедневно перед открытием. Специально объезжают весь маршрут в технической кабинке. Об открытии кабинок - дверцы закрываются при посадке, это контролирует наш сотрудник. Конструкция кабинок такова, чтобы можно было быстро и удобно зайти и выйти. Случайно открыться сами не могут ", - пояснил Кравченко.

Напомним, инцидент произошел вечером, 13 июня на канатной дороге.