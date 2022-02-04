04.02.2022 08:11 Рита Парфенова

В Харькове заработала канатная дорога

Канатную дорогу после ремонта запустили в Центральной марке культуры и отдыха имени М. Горького.



t.me/park_ua

Об этом сообщили в телеграм-канале Парк Горького. «Друзья, информируем вас, что ремонт канатной дороги завершен», – говорится в сообщении.



Аттракцион станет в строй с пятницы, 4 февраля. Канатная дорога будет работать с 11:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 21:00 по выходным. Стоимость – 30 грн в одну сторону.



Аттракцион «Канатная дорога» закрыли на профилактический ремонт с понедельника, 17 января. Работы по проверке функционирования канатки планировалось проводить три недели.

Ранее мы писали, что парк Горького перешел на зимний режим работы. Аттракционы и развлекательные зоны будут работать на час меньше. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45. В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.