13.06.2021 18:46

В Харькове из кабинки подвесной канатной дороги выпал человек (ФОТО, ВИДЕО)

Происшествие произошло над проезжей частью улицы Новгородской.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал ТРУХА.

" На Канатной дороге из кабинки выпал человек!! Приехала скорая, вроде жив", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦПКиО им. Горького подтвердили информацию о происшествии. В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что 13 июня в 18:15 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 поступило сообщение о том, что на проезжей части по улице Новгородской лежит человек.тНа месте работает следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3.

Позже очевидцы опубликовали фото парня, лежащего на проезжей части. На снимке молодой человек лежит без сознания.

По информации РЕДПОСТ, со ссылкой на собственные источники, 17-летний парень попытался свести счеты с жизнью и прыгнул из кабинки подвесной дороги на проезжую часть улицы Новгородской. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль, двигавшийся по проезжей части переехал упавшего юношу. Молодой человек с множественными переломами и открытой черепно-мозговой травмой был доставлен в неотложку.

Позже интернет-издание Newsroom опубликовало видео, на которых видео момент посадки молодого человека в кабинку и роковой прыжок вниз.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, подвесная канатная дорога в г. Харькове была построена и введена в строй в 1971 году. Ее маршрут проходит от станции "Горпарк" через ЦПКиО им. Горького и Саржин яр до станции "Павлово поле", которая находится на границе поселка с одноименным названием (пересечение ул. Отакара Яроша и ул.23-го Августа). Общая протяженность трассы составляет 1387 метров.

Основная функция канатной дороги - прогулочная, но очень часто жители поселка используют ее как самый прямой и короткий путь к заводам ФЭД и ХАЗ. Количество пассажирских кабин - 124 шт. Разница высот между посадочными площадками составляет всего 12,3 метра, но за время своего движения пассажир подвесной дороги побывает на высотах от 8 до 26 метров над землей. Всего время прогулки составляет 18 минут. Грузоподъемность кабинки - 160 кг, поэтому в кабинку допускается не более двух взрослых людей.