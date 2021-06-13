13.06.2021 20:56

В Печенегах совершено вооруженное ограбление АЗС (ВИДЕО)

В пгт Печенеги ночью 12 июня неизвестный мужчина в маске ворвался на заправочную станцию «Marshall», направился в сторону прилавка и стал угрожал девушке-кассиру пистолетом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на правоохранителей. Оператор АЗС успела убежать, после чего злоумышленник начал угрожать 19-летнему парню – работнику автозаправки. Направив на того оружие, потребовал передать ему бутылку с алкоголем. Далее, получив свою добычу, удалися.

Вскоре 23-летний злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения был задержан чугуевскими правоохранителями.

Уголовное производство по факту ч. 3 ст. 187 (разбой, совмещенный с проникновением в помещение) расследует Чугуевское районное управление полиции.

Ранее РЕДПОСТ сообщао об ограблении АЗС на Московском проспекте. Злоумышленники забрали из кассы 10 000 гривен