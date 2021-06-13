В Печенегах совершено вооруженное ограбление АЗС (ВИДЕО)

В пгт Печенеги ночью 12 июня неизвестный мужчина в маске ворвался на заправочную станцию «Marshall», направился в сторону прилавка и стал угрожал девушке-кассиру пистолетом.
Ранее РЕДПОСТ сообщао об ограблении АЗС на Московском проспекте. Злоумышленники забрали из кассы 10 000 гривен
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День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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