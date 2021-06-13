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13.06.2021  21:30   

На Салтовке в подъезде дома произошло убийство (ФОТО)

Убийство произошло на Салтовке в одном из подъездов по улице Гвардейцев Широнинцев, 5б.


На Салтовке в подъезде дома произошло убийство (ФОТО)
В Харькове в одном из подъездов дома зарезали мужчину. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал ТРУХА. Сообщается что преступник был задержан по горячим следам. По словам очевидцев, подозреваемый нанес ножевые ранения погибшему из-за конфликта. Сообщается, что убитый на районе считался очень конфликтным, звали Валерием. Ранее занимался боксом. Последние 5 лет злоупотреблял спиртными напитками и любил "почесать кулаки" под клубом "Болеро" и другими клубами на Салтовке.
 
В Харькове в одном из подъездов дома зарезали мужчину. Новости Харькова
Фото задержанного: ТРУХА
 
Истинные мотивы преступления предстоит выяснить правоохранители.
 
Напомним, 2 мая в одной из квартир дома по ул. Дружбы Народов были найдены 2 трупа молодой пары с многочисленными колото-резаными ранениями.
Тэги:  харьков, убийство
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