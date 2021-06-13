Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 июня
13.06.2021  13:09   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 июня

Небо в Харькове будет покрыто облаками. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 июня

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +20°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 80%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 43%. Температура воздуха +24°...+20C (ощущается как +19°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение дня будут происходить лишь небольшие геомагнитые колебания, которые не вызовут магнитные бури.

Народные приметы. Утренняя радуга – к дождю.

Рассветное солнце бледное – к вечеру пойдет дождь.

Ветер дует с западной стороны – в ближайшее время будет ухудшение погоды.

Если на небе тучи, но лютики не закрыли цветы, значит дождя не будет.

В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка - предполагается теплая погода без холодного утра.

Для этого дня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.

Тэги:  погода в харькове, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 12 и 13 июня 11.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 11 июня 10.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 июня
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 