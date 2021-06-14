14.06.2021 07:00

День донора: события 14 июня

Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Всемирный день донора крови был выбран и учрежден тремя организациями, выступающими за добровольную безвозмездную сдачу крови: Международной Федерацией обществ Красного Креста, Международной Федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.

Донор происходит от латинского «donare» – «дарить». Библейское выражение: «не оскудеет рука дающего» к донору имеет самое непосредственное отношение. Взрослый человек без опасности для своей жизни может потерять около литра крови. На станции переливания крови – 400 мл. Это количество крови восстанавливается организмом очень быстро. За одно получают мощный стимул к работе эндокринная и иммунная системы организма.



Замечено, что люди, длительно сдающие кровь, не подвержены простудным заболеваниям и гриппу, реже страдают онкологическими и сердечно сосудистыми заболеваниями. Благотворно влияет донорство и на психическое здоровье человека.



Всемирный День донора крови дает возможность выразить признательность людям, которые добровольно сдают свою кровь, не получая за это особого вознаграждения, тем, кто делает это на регулярной основе – два, три или больше раз в году.



Ежегодно мероприятия в этот День проходят под определенным девизом. Тема кампании этого года: Донорство крови как акт солидарности. Она подразумевает такие основополагающие человеческие ценности, как альтруизм, уважение, сочувствие и доброта, лежащие в основе систем добровольного безвозмездного донорства крови.



Всемирная организация здравоохранения приняла лозунг «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью» для привлечения внимания к тому, что системы добровольного донорства призывают нас заботиться о других и формировать социальные связи и сплоченное сообщество.



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Сегодня праздник тех, для того писать в Сети так же естественно, как и дышать.



История Международного дня блоггера началась с того, что 5 апреля 2004 года студент Стэнфордского университета, блоггер по имени Рио Акасака написал на своем сайте о желании учредить Всемирный день блоггера. Молодого человека удивило отсутствие международного признания блоггинга, в то время как в мире существовало более 4,2 миллионов блогов. «Если существует День марихуаны или Международный день борьбы с GAP, то почему своего дня нет у блоггеров?» – спросил на своей страничке Рио и решил установить его самостоятельно.



Блоггер – не профессия, а образ жизни. Утверждение это справедливо и для пишущих просто так, «для души», и для тех, кто зарабатывает блогингом большие (и не очень) деньги. Не смотря на относительную молодость этого занятия, блогосфера сегодня обладает огромным влиянием на общественное мнение, а ведение блога из способа самовыражения превратилось в мощный медийный канал. Не удивительно, что блоггеры решили обзавестись своим собственным праздником.



Изначально День блоггера было решено праздновать 9 июня, однако уже на следующий год торжественную дату перенесли на 14 число. Этот день стал свооего рода символом дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. А 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь всемирной сети, имеющий свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами.



Кстати, наряду с Днем блогера в мире ежегодно отмечается и так называемый День блога (оригинальное название – Blog Day). Он проводится 31 августа. В этот день каждый блогер публикует на свой странице пять ссылок на другие дневники, посвященные разным темам.

Также в этот день...



В 1325 году 21-летний Ибн Баттута покинул свой родной город Танжер и отправился в паломничество. За 30 лет он обошел весь мусульманский мир и граничащие с ним страны, пройдя за эти годы 120 000 километров.



1569 – подписали Люблинскую унию, согласно которой Литва и Польша объединились в Речь Посполитую, а украинские земли от Литвы перешли к Польше. Особую остроту после Люблинской унии приобрели проблемы веры и языка. Католическая церковь стремилась увеличить число своих сторонников. Поэтому в Украине основывались иезуитские школы и коллегиумы. Они способствовали распространению образования: многие украинцы получили возможность, закончив их, учиться в западноевропейских университетах. Однако платой за образованность становилось отречение от родного языка и родительской веры. Так как в XVI веке представители низших слоев имели ограниченные возможности для образования, ополячивание шляхты означало потерю Украиной силы, способной возглавить борьбу за восстановление государственности.



1777 – на Континентальном Конгрессе в Филадельфии утвержден национальный флаг США с 13-ю белыми звездами на синем фоне и 13-ю красно-белыми чередующимися полосами по количеству имевшихся тогда штатов. Число полос с тех пор останется неизменным, а звезды постепенно будут добавляться с прибавлением новых штатов. С 1916 отмечается в США как День национального флага.



1783 – день основания Севастополя. На западном берегу Южной бухты заложены первые каменные постройки города Ахтиар (Белый утес): дом для командующего Черноморской эскадрой Ф. Мекензи, часовня, кузница и деревянная пристань. Руководил строительством начальник штаба-эскадры флаг-капитан Д. Н. Сенявин, ставший потом знаменитым флотоводцем. В феврале следующего года городу-крепости будет присвоено новое имя – Севастополь.



1736 – родился Шарль Огюстен Кулон, французский физик и военный инженер. В 1785 году экспериментально установил основной закон электростатики (закон Кулона).



1811 – родилась Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница («Хижина дяди Тома»).



1832 – родился Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создавший 4-тактный двигатель внутреннего сгорания.



1834 – американец Исаак Фишер запатентовал наждачную бумагу.



1871 – родился Федор Токарев, конструктор стрелкового оружия (пистолет ТТ и пулемет МТ).



1906 – родилась Маргарет Бурк-Уайт, американская журналистка, пионер фотожурнализма.



1933 – родился Владимир Краснопольский (настоящая фамилия Ледов), кинорежиссер («Вечный зов», «Тени исчезают в полдень»).



1942 – на экраны США вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби».



1946 – родился Дональд Трамп, нынешний президент США, политик, миллиардер, автор телевизионного шоу «Apprentice», автор бестселлеров «Трамп: Как разбогатеть», «Трамп: Искусство сделки» и «Трамп: Думай как миллиардер или все, что нужно знать об успехе, недвижимости и жизни».



1950 – по телевидению Нью-Джерси впервые показано рождение человека.



1951 – в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер – «UNIVAC 1».



1956 – родилась Елена Сафонова, актриса («Зимняя вишня», «Такси-блюз»).



1961 – родился Бой Джордж (настоящее имя Джордж О-Дауд), английский рок-вокалист (экс-Culture Club).



1965 – Боб Дилан записал в Нью-Йорке свою первую композицию с использованием электрогитары – «Like a Rolling Stone».



1965 – Пол Маккартни создал песню «Yesterday». Ее мелодия родилась еще в январе предыдущего года, но долгое время она оставалась без слов. Окончательное рождение песни произошло в Португалии, где Пол отдыхал вместе с Джейн Эшер с 28 мая по 11 июня. Спустя три дня после их возвращения «Битлз» за два приема записали «Yesterday», ставшую самой популярной песней легендарного квартета.



1971 – в Лондоне открылось первое «Хард-рок кафе» (Hard Rock Cafe).



1995 – банда, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице города Буденновск (Ставропольский край). В результате погибли 151 человек, 181 были ранены.



2008 – в Севастополе открыт памятник гетману Сагайдачному. После аннексии Крыма местная власть демонтировала монумент и хотела его утилизировать. По инициативе мэра Харькова Геннадия Кернеса были проведены переговоры, и памятник передали в Харьков. В августе 2015-го он установлен на Гимназической набережной.



2014 – возле Луганского аэропорта боевики ЛНР сбили самолет Ил-76 ВВС Украины. Погибли 49 военных, находившихся на борту.



Именины отмечают: Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Устин, Харитон.