Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 11 ноября

Под влияянием антициклона Tilda в Харькове сохранится холодная погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 5=9 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь эксперты не прогнозируют.
Народные приметы. Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».
В некоторых вопросах пришло время поставить точку. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из возможных, однако вполне приемлемым.
Облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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