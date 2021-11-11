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11.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 11 ноября

Площадь Свободы Харьков

Под влияянием антициклона Tilda в Харькове сохранится холодная погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 5-10 м/с​​. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 5=9 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь эксперты не прогнозируют.

Народные приметы.  Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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