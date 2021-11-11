11.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 11 ноября





Под влияянием антициклона Tilda в Харькове сохранится холодная погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 5-10 м/с​​. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 5=9 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь эксперты не прогнозируют.



Народные приметы. Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».