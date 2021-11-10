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10.11.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 ноября

Погода оправывает пословицу: солнце светит, но не греет. Среда будет ясной, но лучше одеваться потеплее. К вечеру может срываться первый снег.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 ноября 2021 года

В Харьков пришло похолодание. Снижение температуры связано с ультраполярным вторжением: холодный арктический воздух придет в наш регион из районов Карского моря, Новой Земли и Республики Коми (Россия). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...0°C (ощущается как -8°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер северный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Согласно прогнозу метеорологов, магнитных бурь ожидать не стоит. В этот день будут происходить только небольшие геомагнитные колебания.

Народные приметы.  Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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