10.11.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 ноября

Погода оправывает пословицу: солнце светит, но не греет. Среда будет ясной, но лучше одеваться потеплее. К вечеру может срываться первый снег.





В Харьков пришло похолодание. Снижение температуры связано с ультраполярным вторжением: холодный арктический воздух придет в наш регион из районов Карского моря, Новой Земли и Республики Коми (Россия). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...0°C (ощущается как -8°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер северный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Согласно прогнозу метеорологов, магнитных бурь ожидать не стоит. В этот день будут происходить только небольшие геомагнитные колебания.



Народные приметы. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.