Харьковская полиция занялась неадекватной матерью: ребенка забрали (фото)

Появившаяся в соцсетях история малышки из Харькова получила продолжение после того, как ею занялась полиция.
Напомним, ранее мы писали о том, что дежурный врач бригады скорой неотложной медицинской помощи обратился в полицию, сообщив, что на конечной остановке трамвая в 602 микрорайоне находится ребенок, которому угрожает опасность. Мать ребенка оказалась в неадекватном состоянии и не ориентировалась на местности. Рядом с ней находилась годовалая дочь. Девочку изъяли у матери и передали в детское отделение больницы.
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