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09.11.2021  20:59   

Харьковская полиция занялась неадекватной матерью: ребенка забрали (фото)

Появившаяся в соцсетях история малышки из Харькова получила продолжение после того, как ею занялась полиция.


Национальная полиция
Как сообщвает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в соцсетях полицейские обнаружили видеозапись, на которой женщина с явными признаками алкогольного опьянения переходит дорогу с маленьким ребенком на руках, после чего упускает ее.
 
Правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, стоящая на учете службы по делам детей. Также гражданка не один раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение собственных родительских обязанностей.
 
 
По месту жительства женщины прибыли инспектор сектора ювенальной превенции,  директор службы по делам детей и медицинские работники. Во время осмотра ребенка медики обнаружили на теле у малышей телесные повреждения, полученные ею вероятно вследствие падения. Правоохранители приняли решение об изъятии девочки. Ее передали в детское отделение харьковской городской больницы №4.
 
Криминал Харьков: У неадекватной матери забрали ребенка
 
Криминал Харьков: У неадекватной матери забрали ребенка
 
Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.
 
Криминал Харьков: У неадекватной матери забрали ребенка

Напомним, ранее мы писали о том, что дежурный врач бригады скорой неотложной медицинской помощи обратился в полицию, сообщив, что на конечной остановке трамвая в 602 микрорайоне находится ребенок, которому угрожает опасность. Мать ребенка оказалась в неадекватном состоянии и не ориентировалась на местности. Рядом с ней находилась годовалая дочь. Девочку изъяли у матери и передали в детское отделение больницы. 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  забрали ребенка, пьяная мать, харьков, антисанитария, грязь
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