07.11.2021 17:48 Евгений Клочко

В Харькове у неадекватной матери забрали ребенка

На данный момент малютке ничего не угрожает, девочка находится в детской больнице под наблюдением врачей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию.

По словам правоохранителей, 7 ноября к ним обратился дежурный врач бригады скорой неотложной медицинской помощи. Он сообщил, что на конечной остановке трамвая в 602 микрорайоне находится ребенок, которому угрожает опасность.

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Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили 36-летнюю женщину, которая находилась в неадекватном состоянии и не ориентировалась на местности. Рядом с ней находилась годовалая дочь.

В связи с тем, что ребенку угрожает опасность, девочку изъяли у матери и передали в детское отделение больницы. Женщина от госпитализации отказалась.

Информация о событии внесена в Журнал единого учета, проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области ребенок жил в холодном доме и без еды. Мать девочки не занималась ее воспитанием и имеет пристрастие к алкогольным напиткам. Кроме этого, ребенок проживал в неотапливаемом доме и без продуктов питания.