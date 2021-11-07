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07.11.2021  17:48   Евгений Клочко

В Харькове у неадекватной матери забрали ребенка

На данный момент малютке ничего не угрожает, девочка находится в детской больнице под наблюдением врачей.

У неадекватной матери забрали ребенка в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию.
 
По словам правоохранителей, 7 ноября к ним обратился дежурный врач бригады скорой неотложной медицинской помощи. Он сообщил,  что на конечной остановке трамвая в 602 микрорайоне находится ребенок, которому угрожает опасность.
 
 
Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили 36-летнюю женщину, которая находилась в неадекватном состоянии и не ориентировалась на местности. Рядом с ней находилась годовалая дочь.
 
В связи с тем, что ребенку угрожает опасность, девочку изъяли у матери и передали в детское отделение больницы. Женщина от госпитализации отказалась.
 
Информация о событии внесена в Журнал единого учета, проводится проверка.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области ребенок жил в холодном доме и без еды. Мать девочки не занималась ее воспитанием и имеет пристрастие к алкогольным напиткам. Кроме этого, ребенок проживал в неотапливаемом доме и без продуктов питания.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  ребенок, полиция, харьков
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