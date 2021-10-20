20.10.2021 20:58 Дмитрий Колоней

В Харькове проверяют условия проживания детей

В Харькове проводят рейды Семья и Дети улицы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, про информации заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, в районах города проводят рейд «Семья» для проверки условий проживания детей, а также рейд «Дети улицы» - который выявляет бродяжничающих и проживающих в неблагоприятных условиях детей.

В 2021 году обследовали 990 семей и выявили 184 ребенка, которые нуждались в социально-правовой защите. В этом году в Харькове получено 202 сообщения о жестоком обращении с детьми или содержании детей в опасных условиях. По каждому из них выезжали рабочие группы немедленного реагирования и изъяли 141 ребенка.

Помощь детям оказывают и специалисты центров социально-психологической реабилитации детей. Так, в городском центре могут одновременно находиться 30 детей, и с начала года реабилитацию там прошли 60 несовершеннолетних. Еще 45 детей получают помощь в подобных областных центрах. Специалисты центра работают и с родителдями. Благодаря этому в 2021 году в семьи вернули 32 ребенка.

Кроме того, по словам вице-мэра, чтобы помочь детям из наблагополучных семей, в городе планируется создать консультативный центр «Семья», специалисты которого смогут снизить давление на детей в семьях, которые конфликтуют.

Напомнаем, ранее мы писали о том, что в Киевском районе Харькова полиция совместно с социальными работниками изъяли 2-летнюю девочку. Полицейских вызвала 34-летняя женщина. Она сообщила, что ее и дочь избил муж. Во время осмотра квартиры представители власти обнаружили антисанитарные условия проживания 2-летнего ребенка. Малышка была неухоженная, а в доме не было еды. Девочку изъяли и доставили в одну из харьковских больниц, где она проходит медицинское обследование и, в случае необходимости, получит необходимое лечение.