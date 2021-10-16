16.10.2021 12:16 Валерия Кононова

Поиск пропавших детей: В Украине заработает система оповещения AMBER ALERT

Украина стала 25 страной в мире, в которой запустили данную систему. Меньше месяца назад, 22 сентября, Минцифра и Нацполиция вместе с Facebook запустили AMBER ALERT в нашей стране.

Как сообщает РЕДПОСТ , AMBER ALERT – это система оповещения, названная в 1996 году в честь девочки Эмбер, которой довелось быть похищенной и убитой в Техасе. В 2015 году эта система также объединилась с социальной сетью Facebook для еще большей огласки информации в случае пропажи и похищения.

Итак, как это работает в США – это метод распространения информации всеми возможными способами, радио, телевиденье, социальные сети, электронная почта, дорожные баннеры, что угодно.

В Украине AMBER ALERT в Facebook работает следующим образом – Нацполиция направляет представителю данные о пропавшем ребенке, оценив ситуацию как угрожающую его жизни и здоровью.

После система оповещения отправляет сообщение людям, находящимся в радиусе похищения ребенка, которые могли бы видеть ситуацию, самого похищенного или похитителя, информацию о ребенке и номера, по которым с ней можно обратиться.

Эффективность системы в сотрудничестве с Facebook не только в том, что социальная сеть доносит информацию крайне быстро и обширно. Ведь так можно было бы запустить обычное сарафанное радио по всей стране.

Однако AMBER ALERT позволяет точечно и максимально конкретно искать того, кто требует помощи, в той местности, где он мог бы оказаться, что не создает пустого эффекта включенности в поиски всех вокруг, а включает в них тех, кто правда может быть полезен.

Напомним, что шансы найти пропавшего наиболее велики в первые 24 часа, в особенности если его ищут много людей. Именно потому цель компании распространить уведомление среди тех, кто может быть полезен в поиске. AMBER ALERT – это усиление работы полиции с помощью технических возможностей.