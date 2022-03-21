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21.03.2022  14:46   

Под Харьковом похитили Циркуновского сельского голову

Российские оккупанты похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко.


Слобідський край
Об этом РЕДПОСТ сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его информации, оккупанты похитили Николая Сикаленко из собственного дома и, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцев.
 
На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося и прилигаются усилия, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко.
 
"Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской общины. К счастью, Виктора Терещенко удалось освободить из плена. Убежден, что врагу ничего не удастся и на этот раз", - подчеркнул Олег Синегубов.
 
 
Тэги:  агрессия россии, похищение, харьков
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