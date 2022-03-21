21.03.2022 14:37 Рита Парфенова

Под Харьковом сбили два российских беспилотника

Украинские ВСУ cбили 21 марта два вражеских беспилотника.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток", передает РЕДПОСТ.



«Враг уже неоднократно сталкивался с украинским ПВО и вынужден снизить интенсивность полетов как самолетов, так и крылатых ракет. Однако до сих пор движется в наше воздушное пространство своими БПЛА. Зря. Вчера вечером минус одна враждебная любознательная птичка на Днепропетровщине. Сегодня после обеда - минус две в Харьковской области, – говорится на странице командования в Facebook.



По информации военных, первый беспилотник был сбит в 12.01, второй – в 12.41.