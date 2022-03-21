Под Харьковом сбили два российских беспилотника

Украинские ВСУ cбили 21 марта два вражеских беспилотника.
Об этом сообщило Воздушное командование "Восток", передает РЕДПОСТ.
«Враг уже неоднократно сталкивался с украинским ПВО и вынужден снизить интенсивность полетов как самолетов, так и крылатых ракет. Однако до сих пор движется в наше воздушное пространство своими БПЛА. Зря. Вчера вечером минус одна враждебная любознательная птичка на Днепропетровщине. Сегодня после обеда - минус две в Харьковской области, – говорится на странице командования в Facebook.
По информации военных, первый беспилотник был сбит в 12.01, второй – в 12.41.
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