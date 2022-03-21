21.03.2022 14:30 Евгений Клочко

Узник нескольких фашистских концлагерей погиб в Харькове после бомбежки российскими оккупантами

Борис Романченко выжил в Бухенвальде и Доре-Миттельбау, но погиб от рук российских оккупантов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Twitter Buchenwald_Dora.

Отмечается, что Борис Романченко – один из узников немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау, погиб от рук российских оккупационных войск после очередного артобстрела Харькова. Он проживал в одном из многоквартирных домов, в который попала российская бомба.

Об это информирует Мемориал памяти концентрационных лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау. Романченко был одним из освобождённых из этих лагерей и ранее работал с фондом мемориала, являясь его вице-президентом.