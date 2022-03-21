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21.03.2022  14:30   Евгений Клочко

Узник нескольких фашистских концлагерей погиб в Харькове после бомбежки российскими оккупантами

Борис Романченко выжил в Бухенвальде и Доре-Миттельбау, но погиб от рук российских оккупантов.

Погиб узник нескольких фашистских концлагерей Борис Романченко после бомбежки Харькова российскими оккупантами
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Twitter Buchenwald_Dora.
 
Отмечается, что Борис Романченко – один из узников немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау, погиб от рук российских оккупационных войск после очередного артобстрела Харькова. Он проживал в одном из многоквартирных домов, в который попала российская бомба.
 
 
Об это информирует Мемориал памяти концентрационных лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау. Романченко был одним из освобождённых из этих лагерей и ранее работал с фондом мемориала, являясь его вице-президентом.
 
Источник:   Buchenwald_Dora
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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