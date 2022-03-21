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21.03.2022  13:59   Евгений Клочко

В харьковском метро появились специально оборудованные уголки для детей и подростков

На 29 станциях харьковского метро появились специальные уголки для детей и подростков – здесь можно играть, проводить досуг, посещать занятия с психологами, арт-терапевтами, аниматорами и т.д.

Уголки для детей и подростков появились в харьковском метро
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Фонд "Профессиональное развитие Харькова". По их словам, для обустройства уголков на станциях инициаторы проекта доставили игрушки и разные материалы для творчества и развития.
 
«Из-за войны метро в Харькове стало местом, которое фактически заменяет жителям города их дома. Особенно тяжело сейчас детям и родителям, которые находятся в крайне стрессовых и эмоционально изнуряющих условиях. В настоящее время как никогда важно создать для детей и их родителей безопасное место для развития и психологической разгрузки. На станциях метро сейчас суммарно находится более 1200 детей в возрасте до 15 лет, что еще больше подчеркивает актуальность такой инициативы», — Марина Ладыженская, координатор проекта. 
 
Цель организаторов – поддержать родителей и детей, которые эвакуируются в более безопасное место или остаются в местах временного убежища. Дня их на базе существующих координационных штабов для переселенцев будут создаваться Центры помощи. Они будут находиться в Харькове, Полтаве, Кременчуге и Светловодске (Кировоградская обл.). Благодаря им, родители смогут планировать безопасные маршруты эвакуации с учетом потребностей детей и подростков. В центрах им будут предоставлены специализированные услуги и гуманитарная помощь. Они получат чистую питьевую воду, средства гигиены, детское питание, а также другие услуги:
 
  • консультации психолога;
  • психоэмоциональная помощь и арт-терапия;
  • занятия по поддержанию грудного вскармливания;
  • занятия с учителями для предотвращения провала в образовании;
  • доступ в Интернет и другую информацию о поддержке детей и подростков.
 
Все Центры объединены в сеть, координирующую доставку гуманитарной помощи, проведение мероприятий и информирование родителей.
 
Источник:   Фонд "Профессиональное развитие Харькова"
 Тэги:  агрессия россии, убежище, харьков
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