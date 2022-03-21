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21.03.2022  13:17   

В Харькове задержали мародеров-модников

Сотрудниками управления патрульной полиции в Московском районе Харькова удалось задержать еще двух злоумышленников, которые грабили торговые точки.

Мародеры-модники были задержаны в Харькове Мародеры-модники были задержаны в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Полиции Харьковской области
 
По инфрмации правоохранителей, мужчины ворвались в торговый центр по улице Гвардейцев Широнинцев. Одному из них понадобился декор для аквариума, другому – мужские и женские сумки.
 
В настоящее время 41 и 54-летние правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и дают показания следователям.
 
Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
 
Полиция обращается к жителям Харькова и области с просьбой немедленно сообщать все противоправные действия в полицию по номеру 102 или через чат-бот в Telegram @Kharkiv102_bot.
 
Напомним, 18 марта полицейские Харькова задержали двух мародеров, которые украли более 60 часов и множество ювелирных украшений из серебра. 
 
Тэги:  агрессия россии, мародеры, харьков
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