21.03.2022 13:17

В Харькове задержали мародеров-модников

Сотрудниками управления патрульной полиции в Московском районе Харькова удалось задержать еще двух злоумышленников, которые грабили торговые точки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Полиции Харьковской области

По инфрмации правоохранителей, мужчины ворвались в торговый центр по улице Гвардейцев Широнинцев. Одному из них понадобился декор для аквариума, другому – мужские и женские сумки.

В настоящее время 41 и 54-летние правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и дают показания следователям.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Полиция обращается к жителям Харькова и области с просьбой немедленно сообщать все противоправные действия в полицию по номеру 102 или через чат-бот в Telegram @Kharkiv102_bot.

Напомним, 18 марта полицейские Харькова задержали двух мародеров , которые украли более 60 часов и множество ювелирных украшений из серебра.