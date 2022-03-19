Ограбили ювелирный: в Харькове задержали мародеров (фото)

Двум любителям легкой наживы грозит тюремный срок
18 марта полицейские Харькова задержали двух мародеров, которые украли более 60 часов и множество ювелирных украшений из серебра. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает РЕДПОСТ.
Злоумышленников задержали в одном из отделов Дома торговли в Харькова во время ограбления.
Оказалось, что грабители ранее были судимы. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Правоохранители напоминают: если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102. Также сообщить о преступлении можно с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot «Служба 102 полиции Харьковской области».
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