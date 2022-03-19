Оперативная обстановка в Харькове и области на 19 марта от ХОВА

19 марта начались 24 сутки полномасштабного российского вторжения и нашего с вами сопротивления в Харьковской области.
По его словам, враг не оставляет попыток наступления на Изюмском направлении. Но наша армия пресекает любые попытки прорыва.
Также Олег Синегубов сообщил, что в в одном из жилых домов Харькова на 15 этаже обнаружили представителей диверсионный-разведывательной группы. В квартире обнаружили антенны и другую радиотехнику. Подробности уже выясняют служащие СБУ. Обнаружить диверсантов помогли бдительные жильцы дома.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 18 марта.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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