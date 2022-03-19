Оперативная обстановка в Харькове и области на 19 марта от ХОВА

19.03.2022 09:40 Рита Парфенова

19 марта начались 24 сутки полномасштабного российского вторжения и нашего с вами сопротивления в Харьковской области.

По его словам, враг не оставляет попыток наступления на Изюмском направлении. Но наша армия пресекает любые попытки прорыва.

Также Олег Синегубов сообщил, что в в одном из жилых домов Харькова на 15 этаже обнаружили представителей диверсионный-разведывательной группы. В квартире обнаружили антенны и другую радиотехнику. Подробности уже выясняют служащие СБУ. Обнаружить диверсантов помогли бдительные жильцы дома.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 18 марта.