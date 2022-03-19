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19.03.2022  09:40   Рита Парфенова

Оперативная обстановка в Харькове и области на 19 марта от ХОВА

19 марта начались 24 сутки полномасштабного российского вторжения и нашего с вами сопротивления в Харьковской области.


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Прошедшая ночь в Харькове была сравнительно спокойной, за сутки россияне стреляли 29 раз – это артиллерийские, минометные удары, обстрелы из РСЗО. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, враг не оставляет попыток наступления на Изюмском направлении. Но наша армия пресекает любые попытки прорыва.

Также Олег Синегубов сообщил, что в в одном из жилых домов Харькова на 15 этаже обнаружили представителей диверсионный-разведывательной группы. В квартире обнаружили антенны и другую радиотехнику. Подробности уже выясняют служащие СБУ. Обнаружить диверсантов помогли бдительные жильцы дома.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 18 марта.

 

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
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