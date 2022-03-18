Оперативная обстановка в Харькове и области на 18 марта от ХОВА

18.03.2022 11:43 Евгений Клочко

Эта ночь в Харькове была относительно спокойной. По информации Штаба обороны, впервые за 23 суток масштабного вторжения России с полуночи до 4 часов утра противник ни разу не обстрелял Харьков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его информации, 18 марта утром несколько ракет попали в корпус одного из учебных заведений города, к сожалению, есть пострадавшие. Спасателям удалось локализовать масштабный пожар на крупнейшем рынке Восточной Европы, который оккупанты дважды обстреляли 17 марта. Есть жертвы среди мирного населения в результате обстрела Мерефы.

Кроме того, ВСУ стойко держат свои позиции. Со стороны России были попытки атак, в том числе с использованием светошумов гранат. Но наши Вооруженные Силы отражают все попытки наступлений. Также получают новые пополнения боеприпасов, нам есть чем стереть врага с харьковской земли!

"ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил Российской Федерации. Оккупанты двигались в направлении Каменки, потери врага уточняются, с нашей стороны потерь нет", - отметил Олег Синегубов.