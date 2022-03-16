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16.03.2022  15:15   Валерия Кононова

Харьков. Ситуация в городе на 16 марта (видео)

В районе рынка Барабашово безлюдно, обстрелы слышно и днем и ночью. По словам жителей людей можно встретить только в очереди. В очереди за гуманитарной помощью. А минуты тишины, с одной стороны радуют, с другой же – настораживают.

Тэги:  агрессия россии, обстановка в харькове, харьков
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