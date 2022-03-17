17.03.2022 11:35 Евгений Клочко

Оперативная обстановка в Харькове и области на 17 марта от ХОВА

22-е сутки Харьков держит оборону. Враг не достиг своей цели, ни одна наступательная операция российских оккупантов не увенчалась успехом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его информации, за минувшие сутки российские оккупационные войска снова нанесли 49 обстрелов по разным районам Харькова. При этом увеличилось количество обстрелов из реактивных систем залпового огня (БМ-21) – около 10 раз. Вражеская авиация над городом не зафиксирована.

Также оккупанты ночью обстрелял город Мерефу в Харьковском районе, разрушил школу и дом культуры, повредил и дома. Есть пострадавшие, спасатели устраняют последствия.

Кроме того, рашисты не оставляют попыток продвинуться вперед через Изюм, но безрезультатно. Украинская армия дает достойный отпор: только за минувшие сутки в Изюмском районе подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 2 самолета и 1 вертолет противника.

Одновременно с этим 16 марта возле Харькова Вооруженные Силы Украины вчера ликвидировали вражескую батальонно-тактическую группу. Уничтожили технику, топливо и боеприпасы. Это значительно ослабило наступательные позиции россиян, которые и без того деморализованы.