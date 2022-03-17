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17.03.2022  12:00   Александра Жук

На Золочевщине погибла женщина, прикрывая телом ребенка. Подробности 22-го дня войны на Харьковщине

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать школы, заведения культуры и частные дома региона.


ГУНП
В ночь на 17 марта под вражеский обстрел попала Мерефа. Ракеты попали в школу, дом культуры. Так же пострадали дома, которые находящихся рядом.  По предварительным данным полиции, пострадавших среди гражданского населения нет.
 
Ночью враг бомбил и Золочевскую громаду  Там в результате обстрела жилого массива погибла женщина. По информации от силовиков, погибшая своим телом закрыла 4-летнюю дочь. Женщина погибла, ребенок выжил. Хотя девочка и мужчина получили ранения.
 
Полиция призывает всех жителей региона не паниковать. Пользоваться только официальными украинскими информационными платформами.
 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ПАТРУЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ХАРЬКОВЩИНЫ

  • во время воздушной тревоги нужно спускаться в бомбоубежища и укрытия,
  • соблюдать правила комендантского часа,
  • не забывать о светомаскировке.
 
Кроме этого, каждый раз, выходя из дома, не забывать о документах, удостоверяющих вашу личность.
 
Напомним, 16 марта трое спасателей во время тушения пожаров на объектах Московского и Слободского районов Харькова были ранены взрывами снарядом российских оккупантов.
 
Тэги:  агрессия россии, эвакуация, харьков
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