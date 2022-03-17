17.03.2022 12:00 Александра Жук

На Золочевщине погибла женщина, прикрывая телом ребенка. Подробности 22-го дня войны на Харьковщине

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать школы, заведения культуры и частные дома региона.



ГУНП

В ночь на 17 марта под вражеский обстрел попала Мерефа. Ракеты попали в школу, дом культуры. Так же пострадали дома, которые находящихся рядом. По предварительным данным полиции, пострадавших среди гражданского населения нет.

Ночью враг бомбил и Золочевскую громаду Там в результате обстрела жилого массива погибла женщина. По информации от силовиков, погибшая своим телом закрыла 4-летнюю дочь. Женщина погибла, ребенок выжил. Хотя девочка и мужчина получили ранения.

Полиция призывает всех жителей региона не паниковать. Пользоваться только официальными украинскими информационными платформами.

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во время воздушной тревоги нужно спускаться в бомбоубежища и укрытия,

соблюдать правила комендантского часа,

не забывать о светомаскировке.

Кроме этого, каждый раз, выходя из дома, не забывать о документах, удостоверяющих вашу личность.

Напомним, 16 марта трое спасателей во время тушения пожаров на объектах Московского и Слободского районов Харькова были ранены взрывами снарядом российских оккупантов