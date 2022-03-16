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16.03.2022  19:55   Евгений Клочко

В Харькове под обстрелами российских оккупантов пострадало трое спасателей

16 марта трое спасателей во время тушения пожаров на объектах Московского и Слободского районов Харькова были ранены взрывами снарядом российских оккупантов.

Три спасателя пострадали в Харькове при обстреле российскими оккупантами
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.
 
Три спасателя пострадали в Харькове при обстреле российскими оккупантами
 
Отмечается, что травмированных сотрудников ГСЧС доставили в больницу с осколочными ранениями тела. Один из травмированных спасателей находится в реанимации, у него многочисленные переломы – поврежденные руки, ноги и ребра.
 
Напомни, 16 марта в Харькове на Рынке в районе станции метро "Героев Труда" во время обстрела погибли три человека.
 
Тэги:  агрессия россии, спасатели, обстрелы, харьков
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