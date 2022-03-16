16.03.2022 19:55 Евгений Клочко

В Харькове под обстрелами российских оккупантов пострадало трое спасателей

16 марта трое спасателей во время тушения пожаров на объектах Московского и Слободского районов Харькова были ранены взрывами снарядом российских оккупантов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

Отмечается, что травмированных сотрудников ГСЧС доставили в больницу с осколочными ранениями тела. Один из травмированных спасателей находится в реанимации, у него многочисленные переломы – поврежденные руки, ноги и ребра.