    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Агрессия России: в Харькове во время обстрела погибли три человека (фото)
16.03.2022  18:59   Дмитрий Колоней

Агрессия России: в Харькове во время обстрела погибли три человека (фото)

В Харькове ликвидирован масштабный пожар на рынке.


Агрессия России: в Харькове во время обстрела погибли три человека (фото)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, в 16:20 на территории рынка был ликвидирован пожар. Огонь охватил 3 тыс. 600 м кв. площади. В результате обстрела погибли 3 человека и пострадали 5 человек.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом во время обстрела погиб 16-летний подросток.
 
 
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, смерть, пожар, рынок
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.03 Дороги и транспорт Из Харькова на Западную Украину запланировано еще 4 эвакуационных рейса 17 марта - "Укрзалізниця" 16.03 ЧП и Криминал Харьков в руинах. Двадцать первый день войны (фото)   16.03 Криминал и происшествия Агрессия России: Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 