Один день из жизни коммунальщиков в военном Харькове

16.03.2022 19:21 Валерия Кононова

Каждое утро с начала военных действий начинается с информирования коммунальных служб о разрушениях в домах харьковчан.

Прорывы воды, её отсутствие, проблемы с отоплением, необходимость чинить газовые трубы, которые повреждены из-за обстрелов. Сегодня герои носят не только форму вооружённых сил Украины. Они представляют харьковский водоканал и харьковские тепловые сети.

Эти люди работают под обстрелами, в экстремальных условиях, не смотря ни на что, делают все, что могут.

К сожалению, более чем в 500 домах отопление можно будет восстановить только по окончании войны. На 16 марта работники водоканала имеют почти 100 заявок по устранению проблем с водой и делают все, чтобы она была в квартирах, и не была в подвалах.

Мы выстоим. Мы вместе. Мы – харьковчане!