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16.03.2022  19:21   Валерия Кононова

Один день из жизни коммунальщиков в военном Харькове

Каждое утро с начала военных действий начинается с информирования коммунальных служб о разрушениях в домах харьковчан.


КП "Водоканал"
 
Прорывы воды, её отсутствие, проблемы с отоплением, необходимость чинить газовые трубы, которые повреждены из-за обстрелов. Сегодня герои носят не только форму вооружённых сил Украины. Они представляют харьковский водоканал и харьковские тепловые сети. 
 
Эти люди работают под обстрелами, в экстремальных условиях, не смотря ни на что, делают все, что могут.
 
К сожалению, более чем в 500 домах отопление можно будет восстановить только по окончании войны. На 16 марта работники водоканала имеют почти 100 заявок по устранению проблем с водой и делают все, чтобы она была в квартирах, и не была в подвалах. 
 
Мы выстоим. Мы вместе. Мы – харьковчане!
 

 

Тэги:  агрессия россии, коммунальщики, харьков
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