16.03.2022 19:31 Дмитрий Колоней
Президент Владимир Зеленский легализовал криптосектор
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О виртуальных активах», принятый Верховной Радой Украины 17 февраля.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ХОГА, создаются условия для запуска в Украине легального рынка виртуальных активов. Регулировать новый рынок будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Подписанный Закон:
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определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы;
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определяет регуляторов рынка - Национальный банк Украины и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку;
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создает условия для дальнейшего формирования правового поля на рынке виртуальных активов;
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определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации;
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предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:
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формировать и реализовывать государственную политику в области виртуальных активов;
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определять порядок оборота виртуальных активов;
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выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
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осуществлять регулирование, надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
До этого момента разработкой правового поля в данной области занималась Минцифра. Вместе с представителями индустрии разработан профильный закон. Сейчас Минцифра также активно работает над внесением изменений в Налоговый и Гражданский кодексы Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов.
Подписанный Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами.
Подписание Президентом этого Закона — еще один важный шаг на пути вывода криптосектора из тени и запуска в Украине легального рынка виртуальных активов.
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