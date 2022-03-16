16.03.2022 19:31 Дмитрий Колоней

Президент Владимир Зеленский легализовал криптосектор

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О виртуальных активах», принятый Верховной Радой Украины 17 февраля.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, создаются условия для запуска в Украине легального рынка виртуальных активов. Регулировать новый рынок будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Подписанный Закон:

определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы;

определяет регуляторов рынка - Национальный банк Украины и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку;

создает условия для дальнейшего формирования правового поля на рынке виртуальных активов;

определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации;

предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:

формировать и реализовывать государственную политику в области виртуальных активов;

определять порядок оборота виртуальных активов;

выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

осуществлять регулирование, надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.

До этого момента разработкой правового поля в данной области занималась Минцифра. Вместе с представителями индустрии разработан профильный закон. Сейчас Минцифра также активно работает над внесением изменений в Налоговый и Гражданский кодексы Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов.

Подписанный Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами.

Подписание Президентом этого Закона — еще один важный шаг на пути вывода криптосектора из тени и запуска в Украине легального рынка виртуальных активов.