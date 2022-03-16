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16.03.2022  19:31   Дмитрий Колоней

Президент Владимир Зеленский легализовал криптосектор

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О виртуальных активах», принятый Верховной Радой Украины 17 февраля.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, создаются условия для запуска в Украине легального рынка виртуальных активов. Регулировать новый рынок будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Подписанный Закон:

  • определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы;
  • определяет регуляторов рынка - Национальный банк Украины и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • создает условия для дальнейшего формирования правового поля на рынке виртуальных активов;
  • определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации;
  • предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:

  • формировать и реализовывать государственную политику в области виртуальных активов;
  • определять порядок оборота виртуальных активов;
  • выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
  • осуществлять регулирование, надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
До этого момента разработкой правового поля в данной области занималась Минцифра. Вместе с представителями индустрии разработан профильный закон. Сейчас Минцифра также активно работает над внесением изменений в Налоговый и Гражданский кодексы Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов.
 
Подписанный Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами.
 
Подписание Президентом этого Закона — еще один важный шаг на пути вывода криптосектора из тени и запуска в Украине легального рынка виртуальных активов.
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  криптосектор, легализация, харьков, украина
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