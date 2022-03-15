15.03.2022 15:14 Дмитрий Колоней

Агрессия России: ликвидирован масштабный пожар после бомбардировки в Харькове

Харьковские МЧСники сообщили оперативную информацию.

Как сообщает РЕДПОСТ , по инофрмации ГУ ГСЧС, спасатели с 14 по 15 марта 34 раза выезжали для ликвидации пожаров и разборки завалов разрушенных зданий.

Там отметили, что ночью около 23:30 вражеские силы нанесли удар по торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе. Там произошел пожар, для ликвидации которого было задействовано около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

Также сообщается, что спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики продолжили работать над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.

Так, 14 марта, продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области. За прошедшие сутки из-под завалов удалось спасти троих человек, а также отыскать тела семи погибших.

Кроме того, спасатели продолжили обезвреживать артиллерийские боеприпасы. За прошедшие сутки пиротехники отработали 34 адреса, где находились сработавшие и неразорвавшиеся взрывоопасные предметы.