15.03.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Упрощено пересечение границы людям с инвалидностью

Такое решение принято правительством Украины.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп всех возрастов могут пересекать госграницу Украины при наличии одного из документов:

справки к акту осмотра МСЭК (медико-социальная экспертиза); удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью»; справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Вместе с каждым человеком с инвалидностью 1-й и 2-й групп, которые нуждаются в постоянном уходе, пересекать границу разрешено одному из членов семьи первой степени родства, достигшему 18-летнего возраста или другому гражданину, которому исполнилось 18 лет и который осуществляет уход в соответствии с законодательством.

Документом, который подтверждает осуществление ухода, может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.