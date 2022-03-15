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15.03.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Упрощено пересечение границы людям с инвалидностью

Такое решение принято правительством Украины.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп всех возрастов могут пересекать госграницу Украины при наличии одного из документов:
  1. справки к акту осмотра МСЭК (медико-социальная экспертиза);
  2. удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью»;
  3. справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.
Вместе с каждым человеком с инвалидностью 1-й и 2-й групп, которые нуждаются в постоянном уходе, пересекать границу разрешено одному из членов семьи первой степени родства, достигшему 18-летнего возраста или другому гражданину, которому исполнилось 18 лет и который осуществляет уход в соответствии с законодательством.
Документом, который подтверждает осуществление ухода, может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.
 
 
Тэги:  эвакуация, люди с инвалидностью, харьков, украина
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