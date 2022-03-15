15.03.2022 14:19 Дмитрий Колоней

Агрессия России: разрушение насосной станции лишило воды харьковчан

В Харьове на Салтовке восстанавливают водоснабжение.



Агрессия России: разрушение насосной станции лишило воды харьковчан



Как сообщает РЕДПОСТ , по информации КП «Харьковводоканал», временно прекращено водоснабжение харьковчан, проживающих в районе Студгородка, в раницах улиц Гарибальди, Тимуровцев и Валентиновской.

Это связано с разрушением насосной станции.

Предприятие делает все необходимое для локализации повреждения трубопровода холодного водоснабжения, чтобы предотвратить подтопление теплотрассы и подвалов близлежащих домов. Кроме того, выполняют работы по возможному переподключению водоснабжения этого района.

В «Харьковводоканале» сообщили, что на время проведения ремонтных работ воду для жителей будут подвозить автоцистерны.

Телефон для справок: 15-33.