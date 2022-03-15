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15.03.2022  14:19   Дмитрий Колоней

Агрессия России: разрушение насосной станции лишило воды харьковчан

В Харьове на Салтовке восстанавливают водоснабжение.


Агрессия России: разрушение насосной станции лишило воды харьковчан
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации КП «Харьковводоканал», временно прекращено водоснабжение харьковчан, проживающих в районе Студгородка, в раницах улиц Гарибальди, Тимуровцев и Валентиновской.
 
Это связано с разрушением насосной станции.
 
Предприятие делает все необходимое для локализации повреждения трубопровода холодного водоснабжения, чтобы предотвратить подтопление теплотрассы и подвалов близлежащих домов. Кроме того, выполняют работы по возможному переподключению водоснабжения этого района.
 
В «Харьковводоканале» сообщили, что на время проведения ремонтных работ воду для жителей будут подвозить автоцистерны.
 
Телефон для справок: 15-33.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что без тела остались жители более чем 500 домов в Харькове.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, вода, харьков, салтовка, студгородок, коммунальщики
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